F-16 перехопили російський дрон над Румунією
Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на antena.
Військово-повітряні сили Румунії перехопили безпілотник у національному повітряному просторі.
Повідомляється, що два бойові літаки F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті вилетіли в суботу, 13 вересня, о 18:05 для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною, через російські повітряні атаки на інфраструктуру на Дунаї.
Румунські F-16 не збили російський дрон
О 18:12 було надіслано повідомлення RO-Alert для населення північної частини повіту Тулча, а вже о 18:23 літаки F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який вони супроводжували до приблизно 20 км на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.
За даними видання, дрон не літав над населеними районами та не становив безпосередньої загрози для безпеки населення.
Представники Міністерства оборони закликали громадян дотримуватися заходів безпеки, переданих у повідомленні RO-ALERT:
- не піддаватися паніці,
- дзвонити за номером 112, якщо вважають це необхідним.
Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів.
Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Зауважимо, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ по Україні, близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польському ППО вдалося збити лише 4 безпілотники.
Проте, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рютте реакція Альянсу на інцидент у Польщі була "дуже успішною".
Він підкреслив, що та ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.
Водночас, за останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази.