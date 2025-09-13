Польша и Румыния объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Та же самая ситуация произошла и в Польше. Около 19:15 воздушная тревога была объявлена на востоке Польши.

К вечеру 13 сентября Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии направила предупреждение для северной части уезда Тулча "о вероятности падения объектов из воздушного пространства".

Атака российских дронов на Польшу

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польскому ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.

В то же время, по последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.