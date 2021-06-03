RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Євросоюз відреагував на вирок "суду" в Криму голові Меджилісу Чубарову

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз відмовився визнати вирок "верховного суду" Криму, який заочно засудив главу Меджилісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років в'язниці. В ЄС підкреслили, що це судове рішення є ще одним прикладом переслідування і свідчить про погіршення прав людини.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією і, отже, не визнає і не визнає цей "вирок" незаконного суду", - підкреслюється в повідомленні.

У ЄС зазначили, що" вирок "Чубарову - це серйозне порушення його прав людини і ще один приклад переслідування кримськотатарської громади російською"владою". Крім того, це "судове рішення" вказує на серйозне погіршення прав людини в Криму після його окупації Росією.

"Заборона на діяльність Меджилісу має бути скасована без подальшого зволікання", - додали у відомстві.

Там також закликали російську владу негайно звільнити всіх незаконно утримуваних в Криму українських громадян.

Нагадаємо, 1 червня 2021 року "Верховний суд" Криму засудив Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації масових заворушень біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року.

Відзначити, окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму. У їх числі п'ятий президент України Петро Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, окупанти погрожують Україні арештом всього, що проходитиме або пролітатиме повз Крим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзЧубаровМеджлисСуд