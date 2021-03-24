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У Криму хочуть "засудити" Україну: погрожують арештом всього, що проходитиме повз

Новость на русском → Сімферополь, Середа 24 березня 2021 19:07
У Криму хочуть "засудити" Україну: погрожують арештом всього, що проходитиме повз Фото: Володимир Константинов (facebook com KonstantinovVA)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада Криму має намір "засудити" за Україну водну блокаду півострова. І хочуть заарештовувати все, що буде проходити, пролітати і проїжджати повз нього.

Про це заявив так званий "голова парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов, передає "Інтерфакс".

За його словами, почалася підготовка позову за фактом водної блокади Криму, справа буде розглянута у місцевому "суді" до кінця другого кварталу. Після цього справа може бути розглянута в російських судах.

"Ми будемо арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз Криму, повз РФ", - зазначив Константинов.

Він також заявив, що нібито збиток від водної блокади становив близько 1 трлн рублів - понад 13 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що ситуація з водою в Криму може загостритися, що може призвести до російського наступу з півдня.

Після окупації півострова Київ у 2014 році перекрив Північно-Кримський канал. З тих пір Крим зіткнувся з дефіцитом води, але Україна стверджує, що її вистачає для потреб населення.

Відзначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації Криму і Севастополя. Документ передбачає створення міжнародної Кримської платформи, метою якої є звільнення півострова від Росії.

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