Окупанти хочуть завести справу на 12 організаторів блокади Криму: список
Окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму. У їх числі колишній президент України Петро Порошенко.
Про це пише "Інтерфакс".
Повідомляється, що група з оцінки збитку від блокади Криму направила проект заяви в Слідком Росії і ФСБ про відкриття кримінальної справи. Вона вважає, що до організації блокади Криму причетні 12 осіб, у тому числі:
- екс-президент України Петро Порошенко
- бізнесмен Ленур Іслямов
- перший президент України Леонід Кравчук
- колишній представник президента України в Криму Борис Бабін
- депутат Верховної ради України Мустафа Джемілєв
- колишній нардеп і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров
- колишній нардеп Андрій Сенченко
Також повідомляється, що в якості доказів до справи можуть долучити публічні заяви в ефірі українських телеканалів. Передбачається, що кримінальну справу можуть завести за статтями "теракт", "сприяння терористичній діяльності" і так далі.
За словами "голови державної ради Криму" Володимира Константинова, вищевказані особи "повинні знати, що в Криму вони засуджені".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація в Криму має намір пред'явити позов кільком громадянам України через блокаду водопостачання півострова.
Також окупанти погрожують Україні арештом всього, що проходитиме або пролітатиме повз Крим.