Окупанти хочуть завести справу на 12 організаторів блокади Криму: список

Окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму . У їх числі колишній президент України Петро Порошенко.

Повідомляється, що група з оцінки збитку від блокади Криму направила проект заяви в Слідком Росії і ФСБ про відкриття кримінальної справи. Вона вважає, що до організації блокади Криму причетні 12 осіб, у тому числі:

екс-президент України Петро Порошенко

бізнесмен Ленур Іслямов

перший президент України Леонід Кравчук

колишній представник президента України в Криму Борис Бабін

депутат Верховної ради України Мустафа Джемілєв

колишній нардеп і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

колишній нардеп Андрій Сенченко

Також повідомляється, що в якості доказів до справи можуть долучити публічні заяви в ефірі українських телеканалів. Передбачається, що кримінальну справу можуть завести за статтями "теракт", "сприяння терористичній діяльності" і так далі.

За словами "голови державної ради Криму" Володимира Константинова, вищевказані особи "повинні знати, що в Криму вони засуджені".