"Суд" у Криму заочно оголосив вирок голові Меджлісу Чубарову
"Верховний суд" Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації масових заворушень біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року.
Про це повідомляє ТАСС.
Крім того, згідно з вироком, Чубарову присуджено 200 годин громадських робіт і він повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рішення приймала колегія в складі трьох суддів. Вирок винесено заочно, оскільки фігурант справи з 2014 року живе в Україні і знаходиться в міжнародному розшуку.
Раніше звинувачення вимагало засудити Чубарова до дев'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.
Нагадаємо, окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму. У їх числі колишній президент України Петро Порошенко.
Також окупанти погрожують Україні арештом всього, що проходитиме або пролітатиме повз Крим.