Заочний "суд" над головою Меджлісу Чубаровим у Криму: звинувачення просить 9 років в'язниці

На засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова звинувачення запросило 9 років позбавлення волі. Його судять заочно.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Чубарова в Криму звинувачують в "організації масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

"Прошу призначити покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі в

колонії загального режиму. Термін покарання рахувати з моменту його

екстрадиції на територію Російської Федерації ", - заявила держобвинувач.

Відзначається, що в суді звинувачення стверджує, що "вина Чубарова повністю доведена показами потерпілих, свідків та іншими доказами у справі".

За версією "слідства", в квітні 2015 року Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України.