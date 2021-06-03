Евросоюз отреагировал на приговор "суда" в Крыму главе Меджилиса Чубарову

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и, следовательно, не признает и не признает этот "приговор" незаконного суда", - подчеркивается в сообщении.

В ЕС отметили, что "приговор" Чубарову - это серьезное нарушение его прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими "властями". Кроме того, это "судебное решение" указывает на серьезное ухудшение прав человека в Крыму после его оккупации Россией.

"Запрет на деятельность Меджилиса должен быть отменен без дальнейшего промедления", - добавили в ведомстве.

Там также призвали российские власти немедленно освободить всех незаконно удерживаемых в Крыму украинских граждан.