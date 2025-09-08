ua en ru
Когда Еврокомиссия представит новый пакет санкций против РФ: СМИ узнали сроки

Понедельник 08 сентября 2025 19:39
Когда Еврокомиссия представит новый пакет санкций против РФ: СМИ узнали сроки Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия планирует уже к пятнице, 12 сентября, представить 19-й пакет антироссийских санкций. Пока неизвестно, насколько быстро его утвердят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По информации издания, сроки представления нового пакета раскрыли неназванные дипломати.

При этом ожидается, что в новый санкционный пакет войдут банки двух стран Центральной Азии.

В 18-м пакете ЕС включил ограничения против двух китайских банков и крупного индийского НПЗ Nayara.

Санкции против России

Напомним, сегодня, 8 сентября, стало известно, что специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон.

Ожидается, что он вместе с командой экспертов встретится с американскими коллегами для обсуждения новых ограничений против РФ.

По информации западных СМИ, при помощи нового пакета санкций Евросоюз планирует ударить по российской энергетике, криптобиржам и системам платежей.

При этом часть мер Брюссель хотел согласовать с Вашингтоном.

