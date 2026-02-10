ua en ru
Евросоюз готовит для России "криптобан", - FT

Брюссель, Вторник 10 февраля 2026 19:36
Евросоюз готовит для России "криптобан", - FT Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые операции с криптовалютами, связанными с Россией. Этот шаг призван перекрыть Москве пути обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Грузия может оказаться под санкциями ЕС из-за России: за что ее накажут

"Криптобан"

Как говорится в документе, с которым ознакомилось FT, Брюссель решил отказаться от попыток запрещать отдельные "зеркальные" российские криптокомпании, поскольку это лишь приводит к созданию новых структур.

"(ЕС - ред.) запрещает взаимодействовать с любым поставщиком услуг с криптоактивами или пользоваться любой платформой для перевода и обмена криптоактивов, основанной в России", - говорится во внутреннем документе Еврокомиссии.

Блок хочет остановить деятельность "наследников" биржи Garantex (самой большой криптобиржы в РФ) и ограничить использование российской платежной платформы A7 вместе с ее стейблокином A7A5.

Также предлагается добавить 20 банков в санкционный список и полностью запретить какие-либо операции с цифровым рублем ЦБ РФ.

Вторичные санкции: под ударом Кыргызстан

Также Брюссель предлагает запретить экспорт товаров двойного назначения (электроники, станков) в Кыргызстан.

Данные Еврокомиссии свидетельствуют об аномальном росте торговли: импорт приоритетных товаров из ЕС в Кыргызстан вырос на 800%, а экспорт из страны в Россию - на 1200%. Спецпредставитель ЕС Дэвид О'Салливан планирует посетить Кыргызстан в этом месяце.

Статус рассмотрения

Для внедрения этих мер требуется единодушная поддержка 27 стран блока. По данным источников FT, три государства выразили сомнения, желая получить больше информации. Первоначальный план Еврокомиссии предусматривал согласование пакета до 24 февраля.

Напомним, 6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 20-й пакет санкций против России.

Вчера, 9 февраля, стало известно, что под ограничения в рамках нового пакета могут попасть российский рэпер Тимати, глава ФИДЕ и не только.

Евросоюз Российская Федерация Биткоин Криптоиндустрия
