Евросоюз готовит для России "криптобан", - FT

Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые операции с криптовалютами, связанными с Россией. Этот шаг призван перекрыть Москве пути обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Криптобан"

Как говорится в документе, с которым ознакомилось FT, Брюссель решил отказаться от попыток запрещать отдельные "зеркальные" российские криптокомпании, поскольку это лишь приводит к созданию новых структур.

"(ЕС - ред.) запрещает взаимодействовать с любым поставщиком услуг с криптоактивами или пользоваться любой платформой для перевода и обмена криптоактивов, основанной в России", - говорится во внутреннем документе Еврокомиссии.

Блок хочет остановить деятельность "наследников" биржи Garantex (самой большой криптобиржы в РФ) и ограничить использование российской платежной платформы A7 вместе с ее стейблокином A7A5.

Также предлагается добавить 20 банков в санкционный список и полностью запретить какие-либо операции с цифровым рублем ЦБ РФ.

Вторичные санкции: под ударом Кыргызстан

Также Брюссель предлагает запретить экспорт товаров двойного назначения (электроники, станков) в Кыргызстан.

Данные Еврокомиссии свидетельствуют об аномальном росте торговли: импорт приоритетных товаров из ЕС в Кыргызстан вырос на 800%, а экспорт из страны в Россию - на 1200%. Спецпредставитель ЕС Дэвид О'Салливан планирует посетить Кыргызстан в этом месяце.

Статус рассмотрения

Для внедрения этих мер требуется единодушная поддержка 27 стран блока. По данным источников FT, три государства выразили сомнения, желая получить больше информации. Первоначальный план Еврокомиссии предусматривал согласование пакета до 24 февраля.