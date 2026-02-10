Євросоюз готує для Росії "криптобан", - FT

Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, пов'язаними з Росією. Цей крок покликаний перекрити Москві шляхи обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Криптобан"

Як ідеться в документі, з яким ознайомилося FT, Брюссель вирішив відмовитися від спроб забороняти окремі "дзеркальні" російські криптокомпанії, оскільки це лише призводить до створення нових структур.

"(ЄС - ред.) забороняє взаємодіяти з будь-яким постачальником послуг із криптоактивами або користуватися будь-якою платформою для переказу та обміну криптоактивів, заснованою в Росії", - йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії.

Блок хоче зупинити діяльність "спадкоємців" біржі Garantex (найбільшої криптобіржі в РФ) і обмежити використання російської платіжної платформи A7 разом з її стейблокіном A7A5.

Також пропонується додати 20 банків до списку санкцій і повністю заборонити будь-які операції з цифровим рублем ЦБ РФ.

Вторинні санкції: під ударом Киргизстан

Також Брюссель пропонує заборонити експорт товарів подвійного призначення (електроніки, верстатів) до Киргизстану.

Дані Єврокомісії свідчать про аномальне зростання торгівлі: імпорт пріоритетних товарів з ЄС до Киргизстану зріс на 800%, а експорт із країни до Росії - на 1200%. Спецпредставник ЄС Девід О'Салліван планує відвідати Киргизстан цього місяця.

Статус розгляду

Для впровадження цих заходів потрібна одностайна підтримка 27 країн блоку. За даними джерел FT, три держави висловили сумніви, бажаючи отримати більше інформації. Початковий план Єврокомісії передбачав узгодження пакета до 24 лютого.