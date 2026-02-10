ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Євросоюз готує для Росії "криптобан", - FT

Брюссель, Вівторок 10 лютого 2026 19:36
UA EN RU
Євросоюз готує для Росії "криптобан", - FT Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія запропонувала ввести повну заборону на будь-які операції з криптовалютами, пов'язаними з Росією. Цей крок покликаний перекрити Москві шляхи обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Грузія може опинитися під санкціями ЄС через Росію: за що її покарають

"Криптобан"

Як ідеться в документі, з яким ознайомилося FT, Брюссель вирішив відмовитися від спроб забороняти окремі "дзеркальні" російські криптокомпанії, оскільки це лише призводить до створення нових структур.

"(ЄС - ред.) забороняє взаємодіяти з будь-яким постачальником послуг із криптоактивами або користуватися будь-якою платформою для переказу та обміну криптоактивів, заснованою в Росії", - йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії.

Блок хоче зупинити діяльність "спадкоємців" біржі Garantex (найбільшої криптобіржі в РФ) і обмежити використання російської платіжної платформи A7 разом з її стейблокіном A7A5.

Також пропонується додати 20 банків до списку санкцій і повністю заборонити будь-які операції з цифровим рублем ЦБ РФ.

Вторинні санкції: під ударом Киргизстан

Також Брюссель пропонує заборонити експорт товарів подвійного призначення (електроніки, верстатів) до Киргизстану.

Дані Єврокомісії свідчать про аномальне зростання торгівлі: імпорт пріоритетних товарів з ЄС до Киргизстану зріс на 800%, а експорт із країни до Росії - на 1200%. Спецпредставник ЄС Девід О'Салліван планує відвідати Киргизстан цього місяця.

Статус розгляду

Для впровадження цих заходів потрібна одностайна підтримка 27 країн блоку. За даними джерел FT, три держави висловили сумніви, бажаючи отримати більше інформації. Початковий план Єврокомісії передбачав узгодження пакета до 24 лютого.

Нагадаємо, 6 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 20-й пакет санкцій проти Росії.

Учора, 9 лютого, стало відомо, що під обмеження в рамках нового пакета можуть потрапити російський репер Тіматі, глава ФІДЕ і не тільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Біткоін Криптоіндустрія
Новини
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ