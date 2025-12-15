Евросоюз близок к решению о финансовой поддержке Украины на два года, - Барро
Европейский Союз уже на этой неделе может принять решение, которое обеспечит финансовую стабильность Украины следующие два года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета министров ЕС в Брюсселе.
По его словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшие дни во время саммита Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС.
"Это позволит обезопасить Украину от любых финансовых трудностей в течение следующих двух лет и поставить ее в сильную позицию в тот момент, когда продолжаются дискуссии, призванные привести к миру", - подчеркнул Барро.
Он добавил, что Украина демонстрирует готовность двигаться по этому пути быстрее.
Министр также сообщил, что сегодня в Берлине будут продолжаться переговоры между представителями Украины, Европы и США.
По словам Барро, европейские страны уже продемонстрировали решимость, приняв в конце прошлой недели решение ограничить доступ России к ее активам, размещенным в Европе, до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и не выплатит репарации Украине.
Кроме этого, в Брюсселе планируют и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. В частности, речь идет о введении ограничений против девяти структур, причастных к обходу санкций, включая так называемый "теневой флот" и судоходные компании, связанные с нефтяными гигантами "Лукойл" и "Роснефть".
Также ЕС готовит санкции против 12 человек, которых в Брюсселе называют "агентами российской дестабилизации в Европе". По словам Барро, они ответственны за цифровые иностранные вмешательства.
Среди них, в частности, франко-российский гражданин Ксавье Моро, которого в ЕС считают одним из рупоров кремлевской пропаганды, а также Джон Марк Дугган, причастный к цифровым вмешательствам и кампаниям, разоблаченным французской службой Viginium.
План финансирования Украины
Украина остро нуждается в финансовой помощи от западных партнеров, ведь дефицит государственного бюджета оценивается примерно в 60 млрд долларов. Ранее лидеры ЕС неоднократно подтверждали готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Президент Европейского совета Антониу Кошта отмечал, что Еврокомиссия должна как можно быстрее предложить варианты финансирования, чтобы Украина могла продолжать оборону и борьбу за справедливый и устойчивый мир в 2026-2027 годах.
Сначала Еврокомиссия предложила предоставить Украине так называемый "репарационный кредит" засчет замороженных российских активов. В то же время стало известно, что в Брюсселе прорабатывают и альтернативные механизмы финансирования на случай, если согласовать этот вариант не удастся.
Сегодня, 15 декабря, Европейский Союз сообщил, что предложил два базовых решения по использованию замороженных активов РФ для финансовой поддержки Украины.