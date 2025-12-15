Евросоюз близок к решению о финансовой поддержке Украины на два года, - Барро

Европейский Союз уже на этой неделе может принять решение, которое обеспечит финансовую стабильность Украины следующие два года.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета министров ЕС в Брюсселе.

По его словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшие дни во время саммита Европейского совета с участием глав государств и правительств 27 стран-членов ЕС.

"Это позволит обезопасить Украину от любых финансовых трудностей в течение следующих двух лет и поставить ее в сильную позицию в тот момент, когда продолжаются дискуссии, призванные привести к миру", - подчеркнул Барро.

Он добавил, что Украина демонстрирует готовность двигаться по этому пути быстрее.

Министр также сообщил, что сегодня в Берлине будут продолжаться переговоры между представителями Украины, Европы и США.

По словам Барро, европейские страны уже продемонстрировали решимость, приняв в конце прошлой недели решение ограничить доступ России к ее активам, размещенным в Европе, до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и не выплатит репарации Украине.

Кроме этого, в Брюсселе планируют и в дальнейшем усиливать санкционное давление на Россию. В частности, речь идет о введении ограничений против девяти структур, причастных к обходу санкций, включая так называемый "теневой флот" и судоходные компании, связанные с нефтяными гигантами "Лукойл" и "Роснефть".

Также ЕС готовит санкции против 12 человек, которых в Брюсселе называют "агентами российской дестабилизации в Европе". По словам Барро, они ответственны за цифровые иностранные вмешательства.

Среди них, в частности, франко-российский гражданин Ксавье Моро, которого в ЕС считают одним из рупоров кремлевской пропаганды, а также Джон Марк Дугган, причастный к цифровым вмешательствам и кампаниям, разоблаченным французской службой Viginium.