Европейцы передали Путину, что Зеленский хочет прямых переговоров с ним, - Ушаков

Он отметил, что президент Украины для проведения прямых переговоров с главой Кремля может приехать в Москву, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

"Конечно, в принципе, контакт на уровне руководителей Украины и России имеет самый большой смысл", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, документы в контексте долгосрочного урегулирования в Украине будут разработаны после завершения переговорного процесса.

Ушаков отметил, что уже после этого лидеры двух стран могли бы встретиться для получения доклада об этих документах и их утверждения.

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. Стороны обсудили войну против Украины и возможные пути ее завершения.

Впоследствии в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора российского диктатора с лидерами Норвегии и Финляндии.