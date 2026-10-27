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Европейцы передали Путину, что Зеленский хочет прямых переговоров с ним, - Ушаков

18:03 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщили российскому диктатору, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прямых переговоров с ним.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

Он отметил, что президент Украины для проведения прямых переговоров с главой Кремля может приехать в Москву, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

"Конечно, в принципе, контакт на уровне руководителей Украины и России имеет самый большой смысл", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, документы в контексте долгосрочного урегулирования в Украине будут разработаны после завершения переговорного процесса.

Ушаков отметил, что уже после этого лидеры двух стран могли бы встретиться для получения доклада об этих документах и их утверждения.

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. Стороны обсудили войну против Украины и возможные пути ее завершения.

Впоследствии в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора российского диктатора с лидерами Норвегии и Финляндии.

Отметим, российский диктатор во время разговора с лидерами Финляндии и Норвегии заявил, что страна-агрессор и дальше будет пытаться захватить весь Донбасс.

О том, что известно о переговорах и как на это реагирует Украина - читайте в материале РБК-Украина.

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