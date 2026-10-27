Путин заявил европейцам, что РФ не откажется от намерений захватить весь Донбасс, - Reuters
Российский диктатор во время разговора с лидерами Финляндии и Норвегии заявил, что Россия и дальше будет пытаться захватить весь Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News.
Источник Reuters сообщил, что Путин заявил Александру Стуббу и Йонасу Гар Стере, что страна-агрессор не пойдет на компромисс по поводу своей цели захватить весь Донбасс.
"Европейцы ответили, что необходим "справедливый" мир", - отметил источник.
Sky News пишет, что после разговора с российским диктатором премьер Норвегии заявил, что у него создалось впечатление, что "Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби".
Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским диктатором. Стороны обсудили войну против Украины и возможные пути ее завершения.
Перед разговором лидеры Финляндии и Норвегии проконсультировались с Киевом, чтобы донести позицию Украины в преддверии мирных переговоров в Абу-Даби.
Впоследствии в Кремле раскрыли подробности телефонного разговора российского диктатора с лидерами Норвегии и Финляндии.
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