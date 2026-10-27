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Європейці передали Путіну, що Зеленський хоче прямих переговорів з ним, - Ушаков

18:03 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили російському диктатору, що український президент Володимир Зеленський хоче прямих переговорів з ним.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

Він зазначив, що президент України для проведення прямих переговорів з главою Кремля може приїхати до Москви, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

"Звичайно, в принципі, контакт на рівні керівників України та Росії має найбільший сенс", - підкреслив Ушаков.

За його словами, документи в контексті довгострокового врегулювання в Україні будуть розроблені після завершення переговорного процесу.

Ушаков зауважив, що вже після цього лідери двох країн могли б зустрітися для отримання доповіді про ці документи та їх затвердження.

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Сторони обговорили війну проти України та можливі шляхи її завершення.

Згодом у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови російського диктатора з лідерами Норвегії та Фінляндії.

Зазначимо, російський диктатор під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії заявив, що країна-агресорка й далі намагатиметься захопити весь Донбас.

Про те, що відомо про переговори і як на це реагує Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЮрий Ушаков