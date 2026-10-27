Європейці передали Путіну, що Зеленський хоче прямих переговорів з ним, - Ушаков

Він зазначив, що президент України для проведення прямих переговорів з главою Кремля може приїхати до Москви, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

"Звичайно, в принципі, контакт на рівні керівників України та Росії має найбільший сенс", - підкреслив Ушаков.

За його словами, документи в контексті довгострокового врегулювання в Україні будуть розроблені після завершення переговорного процесу.

Ушаков зауважив, що вже після цього лідери двох країн могли б зустрітися для отримання доповіді про ці документи та їх затвердження.

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Сторони обговорили війну проти України та можливі шляхи її завершення.

Згодом у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови російського диктатора з лідерами Норвегії та Фінляндії.