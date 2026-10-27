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Лидеры Финляндии и Норвегии созвонились с Путиным перед предстоящими переговорами в Абу-Даби

12:01 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Лидеры Финляндии и Норвегии созвонились с Путиным перед предстоящими переговорами в Абу-Даби Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из главных тем стали дипломатические усилия по прекращению войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцелярии президента Финляндии.

Как отметили в ведомстве, инициаторами разговора выступили Стубб и Стере. Перед контактом с российским президентом они провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Беседа стала продолжением встречи, которая состоялась в Осло 20 октября. Стороны обсудили российскую агрессию против Украины, перспективы завершения войны и пути достижения мира и стабильности в Европе.

Что Стубб и Стере сказали Путину

В канцелярии президента Финляндии подчеркнули, что целью контакта было напрямую донести до Путина позицию Украины перед следующим этапом мирных переговоров.

Стубб и Стере подчеркнули, что война должна завершиться, а дипломатические контакты должны продолжаться. Они также подтвердили готовность Финляндии и Норвегии и дальше оказывать Украине долгосрочную поддержку.

"Разговор был откровенным и деловым. Мы соседи России. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а также, в более широком смысле, на безопасность всей Европы. Завершение войны требует прямых переговоров", - заявил Стубб.

В свою очередь Стере обратил внимание на человеческие потери и долгосрочные последствия российской агрессии. Он отметил важность снижения напряженности.

"Война влечет за собой огромные человеческие страдания и расходы. Война оставляет след на многих поколениях. Во время разговора мы отметили важность деэскалации", - подчеркнул норвежский премьер.

В то же время, по данным ТАСС, Путин проинформировал лидеров Норвегии и Финляндии о гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алешок.

Зеленский проводит беседы со Стуббом и Стере

В Украине также отреагировали на контакты европейских лидеров с Путиным. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Владимир Зеленский сейчас общается с европейской стороной по этим переговорам.

На вопрос, коммуникирует ли президент Украины с ЕС о разговоре лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля, Литвин ответил: "Сейчас как раз говорят".

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине планируют провести в первой половине ноября в Абу-Даби.

В то же время, по данным The Telegraph, Россия может попытаться использовать мирные переговоры, чтобы добиться уступок НАТО. В частности, Владимир Путин может потребовать сокращения военного присутствия Альянса в Европе до уровня 1997 года.

Кремль жене демонстрирует готовности идти на уступки по прекращению огня. По оценке Института изучения войны (ISW), российские чиновники продолжают отклонять предложения о полном или частичном перемирии, которые выдвигают Украина и США.

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