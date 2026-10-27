В Кремле раскрыли, что Путин сказал европейцам во время телефонного разговора

В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора российского диктатора Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС .

Как заявили в Кремле, инициаторами телефонного разговора стали Стубб и Стере. Путин изложил им свою оценку ситуации на фронте и напомнил, что Москва называет первопричинами войны.

Отдельно российский диктатор заявил, что достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине по позиции Кремля возможно только с учетом интересов России.

Что Путин сказал о переговорах по Украине

По сообщению российской стороны, в ходе беседы лидеры обсудили перспективы дипломатического урегулирования войны. Также, по утверждению Кремля, они одобрили договоренность о проведении переговоров по миру в Украине в Абу-Даби.

Кроме того, Путин, по данным ТАСС, проинформировал собеседников о гуманитарной операции при посредничестве США в районе Олешек.

В то же время, российский диктатор обвинил страны НАТО и Евросоюза в конфронтационной политике, которая, по его утверждению, затягивает войну в Украине.

Еще одной темой телефонного разговора стала безопасность в Балтийском море и северных регионах Европы. По информации Кремля, участники также подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.

В конце разговора Путин, Стубб и Стере договорились поддерживать прямые контакты по телефону.