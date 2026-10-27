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Звонок Путину. Что известно о беседе Стубба и премьера Норвегии с диктатором и как реагирует Украина

12:38 27.10.2026 Вт
4 мин
aimg Ирина Гамерская
Звонок Путину. Что известно о беседе Стубба и премьера Норвегии с диктатором и как реагирует Украина Фото: Александр Стубб, Йонас Гар Стере, Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сегодня провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы мирного соглашения по Украине.

Что известно о переговорах и как на это реагирует Украина - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Цель разговора

Как сообщили у Стубба, звонок Путину стал продолжением встречи (Украина-США-Европа), состоявшейся в Осло 20 октября. Там также отмечают, что в ходе подготовки разговора проводились консультации с Украиной.

"Целью разговора была передача сигналов Украины о предстоящих мирных переговорах в Абу-Даби непосредственно президенту Путину. Президент Стубб и премьер-министр Стере принимали участие в разговоре как лидеры своих стран, а не как представители Европы", - говорится в сообщении.

Заявления о безопасности и поддержке Украины

В ходе разговора лидеры подчеркнули, что их страны действовали и действуют стабильно и предсказуемо в регионе Балтийского моря и на северных территориях, всегда способствуя миру и безопасности.

Стубб и Стере отметили следующие ключевые позиции:

  • Финляндия и Норвегия продолжат свою долгосрочную поддержку Украины.
  • Война должна завершиться, а переговорный процесс должен быть продолжен.

Прямая речь лидеров

Президент Финляндии Александр Стубб:

"Разговор был прямым и деловым. Мы соседствуем с Россией странами. То, как закончится война, повлияет на безопасность Финляндии, Норвегии и в целом всей Европы. Прекращение войны требует прямых переговоров".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере:

"Война наносит огромные человеческие страдания и ущерб. Она оставляет след на многих поколениях. В телефонном разговоре мы подчеркнули важность деэскалации".

Первый контакт

Как отмечает Вloomberg , это был первый прямой контакт между Путиным и высшими европейскими лидерами, союзниками Киева, с тех пор как президент Франции Эммануэль Макрон общался с диктатором в июле прошлого года.

Издание отмечает, что европейские союзники Украины стремятся получить место за столом переговоров о европейской безопасности, и как Стере, так и Стубб использовали общую границу своих стран с Россией как обоснование того, почему они должны быть частью этих переговоров.

Реакция Украины

Советник президента Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что после разговора с Путиным европейские лидеры пообщались с Зеленским.

О "хорошем разговоре" с Зеленским сообщил и сам Стубб.

Впоследствии и сам Зеленский сообщил о разговоре с лидерами Финляндии и Норвегии. Президент поблагодарил их за детальный бриф и активность в поддержку дипломатии и мирных усилий.

"Алекс и Йонас четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги по нашей энергетике и инфраструктуре", - сообщил Зеленский.

Что говорят в Кремле

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил разговор Путина с европейцами.

В Кремле заявили, что разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся по просьбе лидеров Финляндии и Норвегии. Обсуждались, в частности, вопросы урегулирования "украинского кризиса", предстоящие переговоры в Абу-Даби, гуманитарная миссия в Олешках.

"Владимир Путин в разговоре с лидерами Финляндии и Норвегии дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах... отметил, что справедливый долгосрочный мир на Украине возможен только с учетом интересов РФ", - цитируют российские СМИ сообщение Кремля.

Диктатор также "указал на конфронтационную политику стран НАТО и ЕС, которая затягивает конфликт на Украине".

Как реагирует Европа

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что относится "очень скептически" к "самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии", подчеркнув, что "она не была согласована с остальными из нас".

"Я считаю, что мы должны сохранять Европу объединенной, а не действовать в одиночку... Раньше мы уже неоднократно отмечали - в очень четких выражениях от имени остальной Европы - всякий раз, когда другие действовали самостоятельно и ездили в Москву, что для нас, европейцев, критически важно держаться вместе. Это то, за что многие из нас боролись на протяжении всех этих лет", - сказала она.

Переговоры в Осло и планы на Абу-Даби

Напомним, 20 октября, Зеленский провел в Осло переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими партнерами. Из-за болезни второй посланник Трампа Джаред Кушнер на встречу не приехал, но присоединился по телефону. После встречи в Осло Уиткофф поехал на встречу к Путину и передал ему документы с идеями об окончании войны.

Результатом поездки Уиткоффа в Россию стало возобновление трехстороннего формата переговоров, но не на уровне лидеров. Как ожидается, во второй половине ноября представители Украины, США и РФ встретятся для обсуждения шагов к миру. Вероятно, встреча состоится в Абу-Даби.

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