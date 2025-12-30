Украина готовит серию встреч с партнерами и лидерами стран: Зеленский назвал даты

Украина уже в ближайшее время проведет ряд важных встреч с партнерами из Коалиции желающих, а также переговоры на уровне мировых лидеров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Только что секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине", - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что после этого переговоры продолжатся на уровне лидеров государств. По его словам, такая встреча запланирована 6 января во Франции.

"Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров - встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", - отметил он.

Отдельно Зеленский поблагодарил команду президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех эффективных форматах сотрудничества. По его словам, украинские команды уже провели коммуникацию с партнерами и обсудили дальнейшие шаги и ключевые акценты переговоров.

"Ни одного дня не теряем", - подытожил Зеленский