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Европарламент упомянул конфликт по УПА в резолюции о вступлении Украины в ЕС

16:17 08.07.2026 Ср
3 мин
Что Европарламент сказал о решении по названию подразделения ВСУ?
aimg Мария Науменко
Европарламент упомянул конфликт по УПА в резолюции о вступлении Украины в ЕС Фото: заседание Европейского парламента в Брюсселе (Getty Images)
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Европарламент поддержал дальнейшее движение Украины в ЕС, но в резолюции вспомнил решение относительно названия подразделения ВСУ в честь героев УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европарламента.

В документе депутаты выразили сожаление из-за того, что во время переименования элитного военного подразделения ВСУ в честь героев Украинской повстанческой армии, по их мнению, не были учтены чувства и скорбь польской стороны.

"Депутаты Европарламента выражают сожаление по поводу игнорирования чувств и скорби польской стороны и считают, что это решение подрывает добрососедские отношения, призывая к деэскалации и возобновлению усилий в духе доброй воли с целью примирения", - говорится в заявлении.

Почему тема УПА вызывает споры

Поправка касается решения переименовать воинскую часть в честь героев УПА. В Польше эта тема остается чувствительной из-за событий Второй мировой войны, в частности, Волынской трагедии.

В то же время в Украине бойцов УПА многие считают героями из-за их борьбы против советской власти и нацистской Германии.

Резолюция поддерживает движение Украины в ЕС

Поправку приготовила Европейская народная партия. Она стала частью более широкого отчета немецкого евродепутата Михаэля Галера.

В отчете положительно оценили усилия Украины по укреплению демократических институтов во время войны и призвали к конструктивной дискуссии о ее европейской интеграции.

Резолюцию поддержали 460 депутатов, 136 проголосовали против, еще 59 воздержались. У документа нет обязательной юридической силы.

"С момента начала европейского пути Украины в 2014 году страна претерпела глубокие изменения к лучшему. Агрессивная война России даже ускорила этот процесс", - заявил Галер после голосования.

Он подчеркнул, что для дальнейшего продвижения в ЕС Киеву необходимо продолжать судебные реформы и гарантировать беспрепятственную работу антикоррупционных институтов.

"Продолжение судебных реформ и беспрепятственная работа антикоррупционных институций остаются ключевыми для продвижения по пути вступления в ЕС и удовлетворения ожиданий граждан", - подытожил евродепутат.

Из-за чего разгорелся конфликт

В конце мая президент Владимир Зеленский присвоил Независимому центру специальных операций ССО ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Решение вызвало резкую реакцию в Польше, где тема Украинской повстанческой армии остается особенно чувствительной из-за событий Второй мировой войны.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. На следующий день украинский президент вернул награду в Варшаву, опубликовав фото из отделения "Новой почты", где оформляли отправку.

Позже от польских наград отказались также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск позже призвал Киев и Варшаву искать шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога.

Все что известно о скандале и повредит ли он Украине читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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