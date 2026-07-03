ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Так дальше продолжаться не может: премьер Польши сделал заявление об отношениях с Украиной

16:45 03.07.2026 Пт
2 мин
Туск призвал Киев к уступкам
aimg Валерий Ульяненко
Так дальше продолжаться не может: премьер Польши сделал заявление об отношениях с Украиной Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Польша продолжит поддерживать Украину, но призывает Киев проявить добрую волю для снижения напряженности в двусторонних отношениях.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24.

Туск заверил, что Варшава не изменит свою позицию по поводу необходимости поддержки Украины во время будущих переговоров. В то же время, он призвал польских чиновников быть осторожными в заявлениях о дальнейшей финансовой помощи.

"Украина воюет, но Польша несет основную нагрузку по защите нашей границы, в то же время она также защищает европейскую границу от угроз с востока, и поэтому к ней следует относиться с особым вниманием", - сказал он.

Глава польского правительства отметил, что уже видит "сигналы об осознании" украинскими политиками вреда эскалации, "за которую они несут ответственность".

"Следует искать пути для честного разговора о прошлом и не стоит эскалировать эту напряженность", - заметил Туск.

Так дальше продолжаться не может: премьер Польши сделал заявление об отношениях с УкраинойФото: Туск сделал заявление о польско-украинских отношениях (инфографика РБК-Украина)

Он добавил, что хорошие польско-украинские отношения отвечают взаимным интересам, но для этого необходима взаимная добрая воля.

"Варшава больше не может быть единственной, кто постоянно демонстрирует добрую волю. Но я бы хотел, чтобы эта жесткая позиция не сопровождалась презрением или враждебностью, потому что это ни к чему значимому не приведет", - подчеркнул польский премьер.

Напомним, в Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского подать законопроект о создании Национального пантеона. Там назвали этот шаг "действиями эскалационного характера".

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш недавно подчеркнул, что Варшава не поддержит вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит чествовать отдельных исторических деятелей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Туск Украина Польша
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса