СМИ узнали список участников и график саммита "Коалиции решительных" в Париже

Четверг 04 сентября 2025 06:19
СМИ узнали список участников и график саммита "Коалиции решительных" в Париже Фото: президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 4 сентября, в Париже состоится саммит лидеров "Коалиции решительных" для обсуждения гарантий безопасности для Украины. После встречи запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.com.

Отмечается, что саммит начнется в 11:30 по Киевскому времени.

В переговорах примут участие:

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского Совета Антониу Кошту;
  • президент Финляндии Александер Стубб;
  • премьер-министр Дании Метте Фредериксен;
  • премьер-министр Польши Дональд Туск.

Другие лидеры присоединятся ко встрече в формате видеоконференции.

На 15:00 по Киеву запланирован телефонный разговор участников саммита с президентом США Дональдом Трампом, а в 16:00 по Киеву состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.

Саммит "Коалиции решительных"

18 августа лидеры Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО провели встречу в Белом доме, во время которой обсудили гарантии безопасности для Украины.

В частности, лидеры рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но без членства Украины в Альянсе.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на саммит в Париж участников встречи в Белом доме для дальнейшего обсуждения гарантий безопасности для Украины.

В среду, 3 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж и обсудил с Макроном подготовку ко встрече.

Французский лидер заявил о готовности европейских лидеров предоставить гарантии Украине сразу же после подписания мирного соглашения с Россией.

"Коалиция решительных" объединяет около тридцати преимущественно европейских стран, которые готовы поддержать ВСУ и развернуть войска в Украине после заключения перемирия с Москвой, чтобы сдержать Россию от новой агрессии.

