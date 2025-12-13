По словам источников издания, "опасения, являющиеся главным камнем преткновения в последних переговорах, заключается в том, что план США по демилитаризованной зоне даст кремлю прикрытие для развертывания тайных сил в спорной зоне".

Кремль может затем использовать гибридную тактику, включая так называемые операции под фальшивым флагом, чтобы подорвать гарантии безопасности США и создать предпосылки для нового вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждали превращение Донбасса в "свободную экономическую зону" под специальным управлением, тогда как Россия выбрала "демилитаризованную зону".

На этой неделе Зеленский озвучил идею референдума относительно потенциальных территориальных решений для этого региона.

"Но Россия может воспользоваться любым выводом украинских войск с территорий, контролируемых Киевом. Поэтому главной задачей Европы в ближайшие дни и недели является обеспечение того, чтобы любое мирное соглашение не содержало российского троянского коня", - заявили знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что хотя российский диктатор Владимир Путин, "вероятно, сохраняет свои максималистские цели в Украине, ключевой вопрос заключается в том, продолжает ли Москва отвергать любое мирное соглашение, или тактически поддерживает попытки Америки достичь соглашения в ближайшие недели".

Кроме потенциальной возможности использовать мирный процесс со своим привычным арсеналом гибридных атак, еще одним риском является вмешательство РФ в публичный референдум или выборы, которые могут состояться после мирного урегулирования.

Зеленский намерен отправиться в Берлин в понедельник для встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и другими европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы продолжить переговоры.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "перед встречей советники по национальной безопасности из Украины, Европы и США, как ожидается, проведут обсуждение проектов планов".

Бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс сказал, что европейцы правы, что их беспокоит предложение США по демилитаризованной зоне.

По его словам, как только внимание Америки переключится на что-то другое, Путин может "создать инциденты как повод" - например, защиту русскоязычных.

"Это сделает остальную часть Украины уязвимой к следующему российскому наступлению. Поэтому это не просто технический момент, а фундаментальный вопрос - для Украины и для европейской безопасности", - отметил Рикеттс.