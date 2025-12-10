У НАТО нет плана на случай выхода США, - Politico

НАТО не имеет планов на такой экстренный случай, как выход Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание со ссылкой на трех дипломатов военного блока, учитывая то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим партнером в НАТО, альянс не является местом, где союзники могут планировать какое-либо постамериканское будущее.

"Это разрушило бы саму цель НАТО", - сказал один высокопоставленный дипломат альянса.

По данным собеседников Politico, внутри альянса нет планов действий на случай чрезвычайных ситуаций для НАТО без США.

При этом они интерпретируют сигналы Вашингтона не как прелюдию к выходу США из альянса, а как мощный призыв к пробуждению для Европы, поскольку Вашингтон переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион.