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Евакуація з Майямі: більше 200 українців вирушили на самоізоляцію

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 10:28
Евакуація з Майямі: більше 200 українців вирушили на самоізоляцію
Фото: евакуаційний рейс з США (twitter.com/YelchenkoUN)

Всі пасажири пройшли температурний скринінг

Понад 200 з 259 евакуйованих пасажирів рейсу з Майямі (США) вирушили на самоізоляцію, решта - на обсервацію. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що самоізоляцію вони будуть проходити через додаток "Дій вдома".

"Всі пасажири літака могли вибрати спосіб проходження карантину - шляхом обсервації, або самоізоляції при установці програми "Дій вдома". Більше двох сотень громадян скористалися можливістю самоізоляції, решта - вибули на обсервацію", - повідомили в МВС.

Також наголошується, що всі пасажири пройшли температурний скринінг: підвищення температури і скарг на самопочуття не було зафіксовано.

Сьогодні вночі у «Борисполі» прикордонники здійснили оформлення евакуаційного рейсу з Маямі (США) Спецрейсом прибули 259 громадян, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX. Всі пасажири літака малі можливість обрати спосіб проходження карантину – шляхом обсервації, або ж самоізоляції за умови встановлення додатку «Дій вдома». Понад дві сотні громадян скористалися можливістю самоізоляції, решта - вибули на обсервацію. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом із прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Державна прикордонна служба України

Опубліковано МВС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Нагадаємо, літак з Майямі приземлився ввечері, 27 квітня, в аеропорту "Бориспіль". Половина пасажирів - це українські учні, які перебували в США по американській освітній програмі FLEX.

Раніше РБК-Україна писало, що громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія".

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