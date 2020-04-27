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З Маямі в Київ вилетів літак з українцями

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:47
З Маямі в Київ вилетів літак з українцями
Фото: пасажири в літаку (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Цим спецрейсом з Маямі додому також повертається 119 учнів з України

Сьогодні, 27 квітня, з Маямі (США) в Україну вилетів вже четвертий комерційний спецрейс у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

Як зазначається, за його прикладом буде організована низка інших спеціальних рейсів, які будуть здійснені за оголошенням уряду України під час карантинного періоду наприкінці квітня і у травні, та які нададуть можливість громадянам повернутись додому з різних куточків світу.

"Цим спецрейсом з Маямі додому також повертається 119 учнів з України, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсував відновлення низки спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу. В список міст, з яких будуть здійснюватися спеціальні рейси, входять: Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер для евакуації громадян України. Пасажирське авіасполучення України було повністю закрито.

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