ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эвакуация из Майями: более 200 украинцев отправились на самоизоляцию

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 10:28
Эвакуация из Майями: более 200 украинцев отправились на самоизоляцию
Фото: эвакуационный рейс из США (twitter.com/YelchenkoUN)

Все пассажиры прошли температурный скрининг

Более 200 из 259 эвакуированных пассажиров рейса из Майями (США) отправились на самоизоляцию, остальные - на обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самоизоляцию они будут проходить через приложение "Дій вдома".

"Все пассажиры самолета могли выбрать способ прохождения карантина - путем обсервации, или самоизоляции при установке приложения "Дій вдома". Более двух сотен граждан воспользовались возможностью самоизоляции, остальные - выбыли на обсервацию", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг: повышения температуры и жалоб на самочувствие не было зафиксировано.

Сьогодні вночі в «Борисполі» прикордонники здійснили оформлення евакуаційного рейсу з Маямі (США) Спецрейсом прибули 259 громадян, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX. Всі пасажири літака мали можливість обрати спосіб проходження карантину – шляхом обсервації, або ж самоізоляції за умови встановлення додатку «Дій вдома». Понад дві сотні громадян скористалися можливістю самоізоляції, решта - вибули на обсервацію. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом із прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Державна прикордонна служба України

Опубліковано МВС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Напомним, самолет из Майями приземлился вечером, 27 апреля, в аэропорту "Борисполь". Половина пассажиров - это украинские ученики, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

Ранее РБК-Украина писало, что граждане Украины, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".

Трамп о коронавирусе в США: "во всех отношениях становится лучше" Главный санврач одобрил требования Минздрава к рынкам для их открытия
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиэвакуациякарантин
News
On Top