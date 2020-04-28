Эвакуация из Майями: более 200 украинцев отправились на самоизоляцию

Фото: эвакуационный рейс из США (twitter.com/YelchenkoUN)

Все пассажиры прошли температурный скрининг

Более 200 из 259 эвакуированных пассажиров рейса из Майями (США) отправились на самоизоляцию, остальные - на обсервацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что самоизоляцию они будут проходить через приложение "Дій вдома".

"Все пассажиры самолета могли выбрать способ прохождения карантина - путем обсервации, или самоизоляции при установке приложения "Дій вдома". Более двух сотен граждан воспользовались возможностью самоизоляции, остальные - выбыли на обсервацию", - сообщили в МВД.

Также отмечается, что все пассажиры прошли температурный скрининг: повышения температуры и жалоб на самочувствие не было зафиксировано.

Сьогодні вночі в «Борисполі» прикордонники здійснили оформлення евакуаційного рейсу з Маямі (США) Спецрейсом прибули 259 громадян, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX. Всі пасажири літака мали можливість обрати спосіб проходження карантину – шляхом обсервації, або ж самоізоляції за умови встановлення додатку «Дій вдома». Понад дві сотні громадян скористалися можливістю самоізоляції, решта - вибули на обсервацію. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом із прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було. Державна прикордонна служба України Опубліковано МВС України Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Напомним, самолет из Майями приземлился вечером, 27 апреля, в аэропорту "Борисполь". Половина пассажиров - это украинские ученики, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX.

Ранее РБК-Украина писало, что граждане Украины, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія".