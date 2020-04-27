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В Борисполі приземлився авіарейс з українцями з США

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 22:59
В Борисполі приземлився авіарейс з українцями з США
Фото: літак з українцями в США (twitter.com/YelchenkoUN)

Рейс прибув з Маямі

В Україну прибув рейс із громадянами країни, які перебували в Сполучених Штатах і не могли самостійно повернутися додому через карантин. Як передає РБК-Україна, про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, рейс у понеділок, 27 квітня, був виконаний авіакомпанією "Міжнародні лінії України". Літак забирав громадян з Маямі, штат Флорида.

"Рейс з Маямі тільки що приземлився в аеропорту Борисполя. Перевіряють температуру по прибутті", - написав Він у Twitter.

Він не уточнив, скільки громадян прибули і чи відправлять їх на обсервацію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив в понеділок, що евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами відбуватиметься поступово і контрольовано. Повернення громадян буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на 2 групи.

"Перша - це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов'язкову самоізоляцію у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Інша частина громадян, близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію в класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях", - пояснив Зеленський.

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Новини України евакуаціякарантинрейсыукраинцы
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