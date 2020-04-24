Особи, що повернулись в Україну з-за кордону, можуть прийти самоізоляцію замість обсервації

Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

Самоізоляцію можна буде пройти за наявності програми "Дія"

Громадяни України, які повернулися в країну з-за кордону, зможуть пройти самоізоляцію замість обсервації з допомогою мобільного додатку "Дія". Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зазначається, що ті, у кого немає смартфону, і хто не зможе користуватися додатком, зобов'язані будуть пройти обсервацію в класичному форматі - у спеціальних приміщеннях, підготовлених державою. Таких українців, які перебувають за кордоном, близько 10-15%.

"Завдяки додатки "Дія" ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським і лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Також додаток допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які перебувають закордоном у скрутному становищі.

"Звичайно, ми повинні допомагати нашим громадянам за кордоном. Комусь потрібна операція, у кого закінчився термін дії візи, у кого закінчилися гроші. Але привозити людей ми повинні в невеликих кількостях і так, щоб це було безпечно для громадян всередині держави", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше влада Києва запустили контроль за дотриманням карантину через Telegram. Киянам на самоізоляції будуть приходити push-повідомлення на які ті повинні відповісти протягом 10 хвилин включивши геолокацію.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів визначився, як буде проходити контроль самоізоляції через мобільний додаток. Зокрема, українці на самоізоляції зобов'язані протягом 15 хвилин після отримання push-повідомлення зробити селфи з геолокацією.