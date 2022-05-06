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Їхав за цивільними. Окупанти підбили автомобіль на "Азовсталі", є жертви

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Маріуполь, П'ятниця 06 травня 2022 15:15
Їхав за цивільними. Окупанти підбили автомобіль на "Азовсталі", є жертви Фото: на "Азовсталі" окупанти підбили автомобіль, який їхав за цивільними (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти 6 травня в черговий раз порушили режим припинення вогню на території "Азовсталі" в Маріуполі. Загарбники обстріляли автомобіль, який їхав за цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку "Азов".

Під час режиму припинення вогню на території заводу "Азовсталь" росіяни з ПТРК (протитанковий ракетний комплекс - ред.) підбили автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники зазначають, що підбитий автомобіль прямував для того, щоб евакуювати з території заводу цивільних. В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро людей отримали поранення.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості і не дотримуватися гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - підкреслили в "Азові".

Напомним, Украина и Россия договорились о режиме прекращения огня на "Азовстали" с 5 по 7 мая для проведения новой эвакуации гражданских, до сих пор остающихся на территории завода.

Вечером 5 мая в ООН заявили, что в Мариуполь отправился конвой для эвакуации людей из "Азовстали".

Сегодня утром стало известно, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать около 500 гражданских.

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