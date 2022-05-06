Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг
Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Церемонія нагородження відбулась в Білій залі Героїв України.
Відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали:
- Залужний Валерій Федорович - головнокомандувач ЗСУ;
- Калієвський Владислав Ігорович - заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
- Мазуренко Дарія Андріївна - бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
- Мойсюк Євген Петрович - заступник Головнокомандувача ЗСУ;
- Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".
Першими "За мужність та відвагу" були нагороджені:
- 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
- 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
- 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
- 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
"Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.
Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)
Орденом "Золота Зірка" були відзначені:
- майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус;
- старший сержант Олександр Ключка;
Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області.
- молодший лейтенант Ігор Дикун - під час бою 23 березня, попри вогнепальне поранення, продовжив бій й особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника;
- полковник Сухопутних військ Роман Мамавко - після поранення командира, прийняв керівництво бригадою та відмінно керував підрозділами протягом двох місяців;
- полковник Сухопутних військ Павло Федосенко
"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - додає пресслужба.
- підполковник Олександр Яковенко. Під час бойових дій у Донецькій області, підрозділи під його командування, успішно знищували окупантів та їх техніку.
Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)
"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба.
У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.
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