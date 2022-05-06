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Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

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П'ятниця 06 травня 2022 19:06
Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських військових нагородами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Церемонія нагородження відбулась в Білій залі Героїв України.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали:

  • Залужний Валерій Федорович - головнокомандувач ЗСУ;
  • Калієвський Владислав Ігорович - заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
  • Мазуренко Дарія Андріївна - бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";
  • Мойсюк Євген Петрович - заступник Головнокомандувача ЗСУ;
  • Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".

Першими "За мужність та відвагу" були нагороджені:

  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;
  • 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
  • 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
  • 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
  • 92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
  • 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр";
  • 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

"Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.

Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)

Орденом "Золота Зірка" були відзначені:

  • майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус;
  • старший сержант Олександр Ключка;

Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області.

  • молодший лейтенант Ігор Дикун - під час бою 23 березня, попри вогнепальне поранення, продовжив бій й особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника;
  • полковник Сухопутних військ Роман Мамавко - після поранення командира, прийняв керівництво бригадою та відмінно керував підрозділами протягом двох місяців;
  • полковник Сухопутних військ Павло Федосенко

"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - додає пресслужба.

  • підполковник Олександр Яковенко. Під час бойових дій у Донецькій області, підрозділи під його командування, успішно знищували окупантів та їх техніку.

Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)

"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба.

У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.

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