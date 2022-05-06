Залужний став першим кавалером Хреста бойових заслуг

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Церемонія нагородження відбулась в Білій залі Героїв України.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали:

Залужний Валерій Федорович - головнокомандувач ЗСУ;

Калієвський Владислав Ігорович - заступник командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мазуренко Дарія Андріївна - бойовий медик механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ";

Мойсюк Євген Петрович - заступник Головнокомандувача ЗСУ;

Охріменко Олександр Петрович - командир 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід".

Першими "За мужність та відвагу" були нагороджені:

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила;

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

"Глава держави також вручив ордени "Золота Зірка" шістьом Героям України та родині військового, який був удостоєний цього звання посмертно”, - пише пресслужба.

Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)

Орденом "Золота Зірка" були відзначені:

майстер-сержант Сухопутних військ Павло Білоус;

старший сержант Олександр Ключка;

Завдяки їхнім діям були знищені танки, БМД й БМП окупантів наприкінці березні в Київській області.

молодший лейтенант Ігор Дикун - під час бою 23 березня, попри вогнепальне поранення, продовжив бій й особисто знищив десять піхотинців, одну БМД та одну БМП противника;

полковник Сухопутних військ Роман Мамавко - після поранення командира, прийняв керівництво бригадою та відмінно керував підрозділами протягом двох місяців;

полковник Сухопутних військ Павло Федосенко

"Як командир 92-ї окремої механізованої бригади з початком російської агресії організував та успішно веде оборону міста Харкова", - додає пресслужба.

підполковник Олександр Яковенко. Під час бойових дій у Донецькій області, підрозділи під його командування, успішно знищували окупантів та їх техніку.

Фото: Зеленський відзначив військових нагородами (president.gov.ua)

"Орден "Золота Зірка" з рук президента одержали рідні заступника командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітана Андрія Норова. На початку війни він спланував та організував оборону Київської ГЕС. У березні завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень підрозділам противника у Київській області та зупинено його просування", - пише пресслужба.

У ніч на 12 березня, аби не допустити прориву окупантів, було направлено посилений взвод мотопіхотного батальйону на чолі з Андрієм Норовим. Просування противника було зупинено, однак 13 березня, під час евакуації потерпілих, військових дістав поранення, несумісні з життям.