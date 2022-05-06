Ембарго на енергоресурси з Росії рівносильне атомній бомбі, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не може підтримати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії у його нинішньому вигляді, включно з ембарго на імпорт російської нафти. Оскільки для його країни це "рівносильно атомній бомбі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ця пропозиція Європейської комісії буде "рівносильна атомній бомбі", скинутій на угорську економіку. Угорщина готова вести переговори, якщо побачить нову пропозицію, яка відповідатиме інтересам країни", - заявив Орбан.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини направив президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн лист, в якому він назвав прийняття шостого пакета санкцій ЄС проти Росії "історичною помилкою".

Раніше стало відомо, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії за вторгнення з України, які будуть націлені на нафтову промисловість РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.