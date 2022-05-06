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РФ готує евакуацію. Після ударів на Зміїному є загиблі і поранені, - Defense Express

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 15:39
РФ готує евакуацію. Після ударів на Зміїному є загиблі і поранені, - Defense Express Фото: цього тижня "Байрактари" працювали по російських позиціях на Зміїному (armyinform com ua)
Автор: Сергей Новиков

На острові Зміїний після ударів безпілотників "Байрактар" залишаються загиблі і поранені російські військові. У зв'язку з цим Росія готує евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними видання, після ударів по позиціях противника на Зміїному російська сторона готується до евакуації поранених військовослужбовців і тіл загиблих. Евакуювати їх хочуть морським шляхом.

Ймовірно, операція пройде під прикриттям літаків Су-30СМ зі складу 43-го авіаполку морської авіації Чорноморського флоту РФ. До цього Росія посилила повітряний контроль над островом із залученням пари винищувачів для цілодобового чергування.

Українські удари по Зміїному

Вранці 2 травня українські військові за допомогою "Байрактарів" знищили два російських катери типу "Раптор" в районі острова Зміїний в Чорному морі. Попередньо іншими ударами були знищені пункт управління і зенітно-ракетний комплек с"Стріла-10". Після цього 3 числа "Байрактари" накрили командний пункт і боєкомплект.

За даними журналіста Романа Цимбалюка, в результаті цих ударів були знищені всі російські окупанти. Після захоплення на острові перебували військовослужбовці підрозділів 1229 розвідувального центру (в/ч 53189, Севастополь) і 744 центру зв'язку (в/ч 40136, Севастополь) Чорноморського флоту.

Нагадаємо, раніше також було оприлюднено відео ударів по російських позиціях на Зміїному.

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