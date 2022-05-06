ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Харківської області, - Генштаб

Збройні сили України продовжують наступ у Харківській області. Українські військові звільнили в регіоні кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ВСУ.

В результаті наступу в Харківській області українські військові відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове і Перемога. Крім того, ЗСУ зуміли зайняти частину села Черкаські Тишки.

Водночас противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області. Окупанти продовжують систематичні обстріли позиції українських військових. Ворог використовує артилерію, авіацію і реактивні системи залпового вогню.

"Ворог намагався наступати в напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав", - додали в Генштабі.