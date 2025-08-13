ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ в Украине

Среда 13 августа 2025 15:54
UA EN RU
В Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ в Украине Фото: в Эстонии задержали поляка, который хотел воевать за РФ (facebook com politseijapiirivalveamet)
Автор: Ірина Глухова

В эстонском городе Нарве задержали 49-летнего гражданина Польши, который планировал вступить в российскую армию для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

Как рассказали в полиции, иностранец пытался незаконно пересечь границу через реку Нарва на надувном матрасе. При этом у него обнаружили предметы с символикой, поддерживающей агрессию РФ.

Проверка установила, что поляк прибыл в Эстонию из Сербии. По результатам расследования против него возбуждено уголовное дело по статье об участии или содействии акту агрессии.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что присоединение к вооруженным силам РФ представляет косвенную угрозу безопасности Эстонии и всего ЕС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял задержанного под стражу на два месяца.

В полиции отметили, что участие в агрессии против Украины является преступлением и к ответственности будут привлекать даже иностранцев, которые пытаются через Эстонию поддержать военные действия РФ.

Правоохранители добавили, что благодаря задержанию мужчины удалось предотвратить его попадание в Россию, что, вероятно, спасло жизни украинцев.

Наемники на войне против Украины

Напомним, ранее СМИ установили имена 51 военного из Китая, которые заключили контракт с армией оккупантов. Для этого они летели в Москву целенаправленно.

Тем временем Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины. Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

Также стало известно, что на стороне России в войне против Украины участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Эстония Польша
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия