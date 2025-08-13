В Естонії затримали поляка, який хотів воювати за РФ в Україні

В естонському місті Нарві затримали 49-річного громадянина Польщі, який планував вступити до російської армії для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR .

Як розповіли у поліції, іноземець намагався незаконно перетнути кордон через річку Нарва на надувному матраці. При цьому у нього виявили предмети з символікою, що підтримує агресію РФ.

Перевірка встановила, що поляк прибув до Естонії з Сербії. За результатами розслідування проти нього порушено кримінальну справу за статтею про участь або сприяння акту агресії.

Водночас у прокуратурі підкреслили, що приєднання до збройних сил РФ становить непряму загрозу безпеці Естонії та всього ЄС. Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв затриманого під варту на два місяці.

У поліції зазначили, що участь у агресії проти України є злочином і до відповідальності притягуватимуть навіть іноземців, які намагаються через Естонію підтримати військові дії РФ.

Правоохоронці додали, що завдяки затриманню чоловіка вдалося запобігти його потраплянню до Росії, що, ймовірно, врятувало життя українців.