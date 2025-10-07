RU

Эстония осудила военнослужащего, который шпионил в пользу РФ

Фото: За шпионаж в пользу РФ военнослужащий получил почти пять лет тюрьмы (flickr by Shane MacClure)
Автор: Валерий Ульяненко

Эстония осудила военнослужащего добровольной оборонной организации, который шпионил в пользу РФ. Он получил почти пять лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Суд над Иваном Дмитриевым, гражданином Эстонии, состоялся после того, как его поймали на передаче информации о военном присутствии вблизи границ со страной-агрессором.

Он руководил дронами для Оборонной лиги страны, а перед своим арестом в начале 2025 года два месяца работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Впоследствии он заключил сделку со следствием.

"Деятельность Дмитриева могла быть чрезвычайно вредной для безопасности Эстонии в будущем", - подчеркнула эстонская прокуратура.

Агентство сообщает, что Дмитриев принимал непосредственное участие в военных учениях, направленных на отражение возможной агрессии России.

 

Напомним, российским дипломатам будет труднее передвигаться в пределах ЕС из-за ограничений, которые объясняются рисками шпионажа.

Согласно предложенным правилам, российские дипломаты, которые работают в столицах стран ЕС, будут сообщать другие правительства о своих планах поездок перед пересечением границы страны пребывания.

Отметим, ранее Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.

Кроме того, в Великобритании раскрыли российскую шпионскую операцию, целью которой был известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Подробнее о том, как страна-агрессор расширила сеть агентов после начала войны - читайте в материале РБК-Украина.

