Эстония осудила военнослужащего, который шпионил в пользу РФ

Эстония осудила военнослужащего добровольной оборонной организации, который шпионил в пользу РФ. Он получил почти пять лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Суд над Иваном Дмитриевым, гражданином Эстонии, состоялся после того, как его поймали на передаче информации о военном присутствии вблизи границ со страной-агрессором.
Он руководил дронами для Оборонной лиги страны, а перед своим арестом в начале 2025 года два месяца работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Впоследствии он заключил сделку со следствием.
"Деятельность Дмитриева могла быть чрезвычайно вредной для безопасности Эстонии в будущем", - подчеркнула эстонская прокуратура.
Агентство сообщает, что Дмитриев принимал непосредственное участие в военных учениях, направленных на отражение возможной агрессии России.
Напомним, российским дипломатам будет труднее передвигаться в пределах ЕС из-за ограничений, которые объясняются рисками шпионажа.
Согласно предложенным правилам, российские дипломаты, которые работают в столицах стран ЕС, будут сообщать другие правительства о своих планах поездок перед пересечением границы страны пребывания.
Отметим, ранее Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.
Кроме того, в Великобритании раскрыли российскую шпионскую операцию, целью которой был известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.
