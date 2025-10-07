Естонія засудила військовослужбовця, який шпигував на користь РФ

Суд над Іваном Дмитрієвим, громадянином Естонії, відбувся після того, як його спіймали на передачі інформації про військову присутність поблизу кордонів з країною-агресоркою.

Він керував дронами для Оборонної ліги країни, а перед своїм арештом на початку 2025 року два місяці працював на Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії. Згодом він уклав угоду зі слідством.

"Діяльність Дмитрієва могла бути надзвичайно шкідливою для безпеки Естонії в майбутньому", - наголосила естонська прокуратура.

Агентство повідомляє, що Дмитрієв брав безпосередню участь у військових навчаннях, спрямованих на відбиття можливої агресії Росії.