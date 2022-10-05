Эстония предложила НАТО осуществлять контроль над подводными трубопроводами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление немецкому изданию Die Zeit .

"НАТО давно использует воздушную полицию и патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о вспомогательной полиции, то есть о подводном патрулировании", - заявил Певкур.

Таким образом, Минобороны Эстонии призвало к осуществлению со стороны НАТО совместного контроля за подводными трубопроводами и улучшению обмена информацией среди партнеров по альянсу. Это происходит на фоне последних событий с "Северными потоками".

"По морской акватории, мы знаем только, что происходит на поверхности. Что происходит под водой, сложно", - добавил Певкур.

Эстонский министр отметил, что нужно дождаться расследования, однако, по его мнению, только Россия была заинтересована в такой диверсии.