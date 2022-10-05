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Эстония предложила НАТО осуществлять контроль над подводными трубопроводами

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Среда 05 октября 2022 15:24
Эстония предложила НАТО осуществлять контроль над подводными трубопроводами Фото: Эстония предложила НАТО осуществлять контроль над подводными трубопроводами (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил НАТО осуществлять контроль над подводными трубопроводами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление немецкому изданию Die Zeit.

"НАТО давно использует воздушную полицию и патрулирование над Балтийским морем. Сейчас мы должны подумать о вспомогательной полиции, то есть о подводном патрулировании", - заявил Певкур.

Таким образом, Минобороны Эстонии призвало к осуществлению со стороны НАТО совместного контроля за подводными трубопроводами и улучшению обмена информацией среди партнеров по альянсу. Это происходит на фоне последних событий с "Северными потоками".

"По морской акватории, мы знаем только, что происходит на поверхности. Что происходит под водой, сложно", - добавил Певкур.

Эстонский министр отметил, что нужно дождаться расследования, однако, по его мнению, только Россия была заинтересована в такой диверсии.

Напомним, 27 сентября на трубопроводах"Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки газа .

Уже 1 октября стало известно, что одна из труб "Северного потока-2" опустела . Вчера сообщили, что утечка газа на "Северном потоке-1" тоже прекратилась.

Соединенные Штаты несколько недель назад предупредили правительство Германии о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море.

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