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Утечка газа на "Северном потоке-1" прекратилась

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Копенгаген, Воскресенье 02 октября 2022 18:45
Утечка газа на "Северном потоке-1" прекратилась Фото: утечка газа на "Северном потоке-1" прекратилась (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 2 октября, утечка газа из нескольких труб "Северного потока-1" прекратилась, давление на газопроводе стабилизировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух нитках "Северного потока-1". Это свидетельствует о том, что выход газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен", - сказано в сообщении агентства.

Напомним, 27 сентября на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки газа.

После этого 1 октября стало известно, что одна из труб "Северного потока-2" опустела и утечка газа прекратилась.

Более детально об утечках газа можете узнать в материале РБК-Украина.

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