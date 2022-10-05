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Естонія запропонувала НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами

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Середа 05 жовтня 2022 15:24
Естонія запропонувала НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами Фото: Естонія запропонувала НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур запропонував НАТО здійснювати контроль за підводними трубопроводами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву німецькому виданню Die Zeit.

"НАТО давно використовує повітряну поліцію та патрулювання над Балтійським морем. Зараз ми маємо подумати про допоміжну поліцію, тобто про підводне патрулювання", - заявив Певкур.

Таким чином, Міноборони Естонії закликало до здійснення з боку НАТО спільного контролю за підводними трубопроводами та покращення обміну інформацією серед партнерів по альянсу. Це відбувається на тлі останніх подій з "Північними потоками".

"Щодо морської акваторії, ми знаємо лише, що відбувається на поверхні. Що відбувається під водою, складно", - додав Певкур.

Естонській міністр зазначив, що треба дочекатись розслідування, проте на його думку, лише Росія була зацікавлена у такій диверсії.

Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.

Вже 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла. Вчора повідомили, що витік газу на "Північному потоці-1" теж припинився.

Сполучені Штати кілька тижнів тому попередили уряд Німеччини про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі.

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