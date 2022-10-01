Иллюстративное фото: одна из труб "Северного потока-2" опустела в результате утечки (Getty Images)

Давление на газопроводе "Северный поток-2" стабилизировалось после того, как одна из труб опустела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датское энергетическое агентство в Twitter.