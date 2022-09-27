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ЦРУ предупреждало. Берлин еще летом знал о возможности атак на газопроводы, - СМИ

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Вашингтон, Вторник 27 сентября 2022 21:56
ЦРУ предупреждало. Берлин еще летом знал о возможности атак на газопроводы, - СМИ Фото: ЦРУ еще летом предупреждало Германию о возможных атаках на газопроводы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединённые Штаты несколько недель назад предупредили правительство Германии о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Соответствующей информацией с официальным Берлином поделились источники в ЦРУ. Представитель правительства ФРГ отказался комментировать эту информацию, добавив, что не отвечает публично на вопросы, касающиеся каких-либо данных разведки или деятельности спецслужб.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи заявили, что они зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на "Северных потоках".

Позже сейсмолог Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда заявил, что утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами, а не землетрясением.

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