Естонія і Латвія хочуть повернути Європу за стіл переговорів щодо України

Естонія і Латвія виступили за відновлення переговорів між Європою і Росією. Зокрема, вони хочуть, щоб європейські країни брали участь у мирних переговорах щодо України.

Читайте також: У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним

Як передає РБК-Україна , про це в окремих інтерв'ю Euronews заявили прем'єр Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс.

"Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і, як і раніше, застосовувати до неї санкції", - вважає Силиня.

За її словами, Євросоюз має бути за столом переговорів, оскільки Україна пішла на діалог із Росією.

Вона вважає, що представниками можуть стати:

президент Франції Еммануель Макрон;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

прем'єр Польщі Дональд Туск;

прем'єр Британії Кір Стармер.

Президент Естонії Каріс не зупинявся на конкретних іменах, але заявив, що посланник має бути з великої європейської країни і мати "авторитет в обох сторін".

"Ми теж повинні мати право голосу, але, як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це, можливо, не президент Трамп, а Європейський союз, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Кілька років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресорами, а тепер переживаємо, що нас там немає (за столом - ред.)", - сказав він.