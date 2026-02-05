ua en ru
Естонія і Латвія хочуть повернути Європу за стіл переговорів щодо України

Дубай, Четвер 05 лютого 2026 18:29
Естонія і Латвія хочуть повернути Європу за стіл переговорів щодо України Фото: Алар Каріс, президент Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Естонія і Латвія виступили за відновлення переговорів між Європою і Росією. Зокрема, вони хочуть, щоб європейські країни брали участь у мирних переговорах щодо України.

Як передає РБК-Україна, про це в окремих інтерв'ю Euronews заявили прем'єр Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс.

"Я думаю, що нам потрібно займатися дипломатією. Завжди потрібно розмовляти, але нам потрібно ізолювати Росію і, як і раніше, застосовувати до неї санкції", - вважає Силиня.

За її словами, Євросоюз має бути за столом переговорів, оскільки Україна пішла на діалог із Росією.

Вона вважає, що представниками можуть стати:

  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем'єр Польщі Дональд Туск;
  • прем'єр Британії Кір Стармер.

Президент Естонії Каріс не зупинявся на конкретних іменах, але заявив, що посланник має бути з великої європейської країни і мати "авторитет в обох сторін".

"Ми теж повинні мати право голосу, але, як бачите, ми трохи запізнилися. Ми повинні були почати це, можливо, не президент Трамп, а Європейський союз, щоб також почати пошук дипломатичних рішень. Кілька років тому ми були в позиції, що не розмовляємо з агресорами, а тепер переживаємо, що нас там немає (за столом - ред.)", - сказав він.

Контакти Європи з Путіним

Нагадаємо, у грудні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі необхідно знайти спосіб прямої взаємодії з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб не залишатися осторонь мирного процесу, який зараз активно просувають США.

За словами Макрона, європейці та українці зацікавлені у створенні структури, яка дала б їм змогу бути повноцінними учасниками дискусії, а не покладатися тільки на американських переговірників.

