В ЕС призвали остановить "холодомор", который Россия устроила в Украине

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что мир видит и прекрасно понимает, что ужасные разрушения энергетической инфраструктуры Украины - это не случайные или сопутствующие последствия военных действий, а систематические, преднамеренные удары, направленные на то, чтобы погрузить гражданское население в темноту и холод.

По ее мнению, Россия использует зиму как оружие, пытаясь создать гуманитарную катастрофу. Однако жестокие преступления против украинцев будут иметь последствия, и Европа усилит давление на Россию.

Кос сообщила, что ЕС мобилизовал беспрецедентную поддержку для стабилизации, восстановления и интеграции энергетической системы Украины и продолжает делать это ежедневно.

"Однако, чтобы по-настоящему защитить энергетическую систему Украины, мы должны защитить ее небо. Это означает срочные поставки большего количества систем противовоздушной обороны и ракет. Мы призываем государства-члены действовать без промедления", - подчеркнула еврокомиссар.

Евродепутаты призывают усилить помощь Украине

Группа европарламентариев, которые недавно посетили Киев, воочию увидела, "что террор Путина против населения Украины - реальный", поделился впечатлениями с коллегами немецкий депутат от группы социалистов Тобиас Кремер.

"Не имея возможности выиграть битву на поле боя, Путин целится в гражданское население - женщин, детей, пожилых людей. При температуре -27°C украинцы сейчас остаются без отопления, электричества, воды, однако я не встретил ни одного украинца, готового сдаться", - заявил он.

Литовский депутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс отметил, что ракетные удары по украинским ТЭС и ТЭЦ в самые холодные месяцы зимы вызвали гуманитарную катастрофу национального масштаба, от которой страдают сотни тысяч украинцев.

"Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия совершает преступления, равнозначные геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал", - сказал Ауштрявичюс.

Он призвал признать, что в этих условиях ЕС "не смог предоставить Украине необходимую поддержку для защиты ее неба".

"Каждая российская ракета или беспилотник, поразившие цель, служат напоминанием о невыполненных обещаниях", - подчеркнул евродепутат.

Литовский депутат от Европейской народной партии Людас Мазилис отметил, что масштабы разрушений, нанесенных российскими ударами по украинской энергосистеме, огромны. Однако вся гуманитарная и финансовая помощь, уже предоставленная Украине европейскими партнерами, недостаточна, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.

Мазилис привел последние оценки Всемирного банка, согласно которым энергетическому сектору Украины нанесен ущерб на сумму 68 млрд долларов.

"Соотношение простое и жестокое: на каждый евро, который мы выделили, Кремль уничтожил в десятки раз больше. Если не мобилизовать больше средств сейчас, то завтра мы заплатим дороже - не только деньгами, но и человеческими жизнями и ослаблением безопасности всей Европы", - предупредил депутат.

Во время дебатов даже депутаты от левых сил, которые обычно избегают резких заявлений в адрес России, призвали усиливать давление на Москву санкциями.

Шведский депутат Ли Андерсон, представитель этой политической группы, заявила, что сегодня "Путин атакует украинцев сильнее, чем когда-либо", чтобы сломать их сопротивление и заставить их пойти на уступки на переговорах".

Она убеждена, что ЕС должен ввести более жесткие санкции против "теневого флота" РФ и предоставлять Украине больше финансовой и военной помощи.

Лишь депутаты от правых сил Европарламента продолжали обвинять руководство ЕС в русофобии.

Болгарский депутат от праворадикальной группы "Европа суверенных наций" Петр Волгин заявил, что "пока лидеры США и России пытаются прекратить войну, Евросоюз делает все возможное, чтобы эта война не прекратилась".

Выступление Волгина вызвало возмущенные возгласы в зале.

А немецкий депутат от группы "зеленых" Дамиан Безелагер (Damian Boeselager) объяснил коллегам, что означает слово "холодомор".

"Его прямой перевод - смерть от холода. Это военное преступление, о котором вы должны были бы узнавать из учебников истории, а не в Европе 2026 года", - сказал он, подчеркнув, что это "реальность, вызванная путинскими бомбами", от которой сегодня страдают украинцы.

"Коллеги, остановим этот холодомор", - подчеркнул Безелагер.