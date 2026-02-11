У ЄС закликали зупинити "холодомор", який Росія влаштувала в Україні

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що світ бачить і прекрасно розуміє, що жахливі руйнування енергетичної інфраструктури України - це не випадкові або супутні наслідки військових дій, а систематичні, навмисні удари, спрямовані на те, щоб занурити цивільне населення в темряву і холод.

На її думку, Росія використовує зиму як зброю, намагаючись створити гуманітарну катастрофу. Однак жорстокі злочини проти українців матимуть наслідки, і Європа посилить тиск на Росію.

Кос повідомила, що ЄС мобілізував безпрецедентну підтримку для стабілізації, відновлення та інтеграції енергетичної системи України і продовжує робити це щодня.

"Однак, щоб по-справжньому захистити енергетичну систему України, ми повинні захистити її небо. Це означає термінові поставки більшої кількості систем протиповітряної оборони і ракет. Ми закликаємо держави-члени діяти без зволікання", - наголосила єврокомісар.

Євродепутати закликають посилити допомогу Україні

Група європарламентарів, які нещодавно відвідали Київ, на власні очі побачила, "що терор Путіна проти населення України - реальний", поділився враженнями з колегами німецький депутат від групи соціалістів Тобіас Кремер.

"Не маючи можливості виграти битву на полі бою, Путін цілиться в цивільне населення - жінок, дітей, літніх людей. При температурі -27°C українці зараз залишаються без опалення, електрики, води, проте я не зустрів жодного українця, готового здатися", - заявив він.

Литовський депутат-ліберал Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що ракетні удари по українських ТЕС і ТЕЦ в найхолодніші місяці зими викликали гуманітарну катастрофу національного масштабу, від якої страждають сотні тисяч українців.

"Знищуючи енергетичну інфраструктуру України, Росія скоює злочини, рівнозначні геноциду і злочинам проти людяності, які повинен розглядати спеціальний трибунал", - сказав Ауштрявічюс.

Він закликав визнати, що в цих умовах ЄС "не зміг надати Україні необхідну підтримку для захисту її неба".

"Кожна російська ракета або безпілотник, що вразили ціль, служать нагадуванням про невиконані обіцянки", - наголосив євродепутат.

Литовський депутат від Європейської народної партії Людас Мазіліс зазначив, що масштаби руйнувань, завданих російськими ударами по українській енергосистемі, величезні. Однак уся гуманітарна та фінансова допомога, вже надана Україні європейськими партнерами, недостатня, щоб компенсувати завдані збитки.

Мазіліс навів останні оцінки Світового банку, згідно з якими енергетичному сектору України завдано збитків на суму 68 млрд доларів.

"Співвідношення просте і жорстоке: на кожен євро, який ми виділили, Кремль знищив у десятки разів більше. Якщо не мобілізувати більше коштів зараз, то завтра ми заплатимо дорожче - не тільки грошима, а й людськими життями та послабленням безпеки всієї Європи", - попередив депутат.

Під час дебатів навіть депутати від лівих сил, які зазвичай уникають різких заяв на адресу Росії, закликали посилювати тиск на Москву санкціями.

Шведська депутатка Лі Андерсон, представниця цієї політичної групи, заявила, що сьогодні "Путін атакує українців сильніше, ніж будь-коли", щоб зламати їхній опір і змусити їх піти на поступки на переговорах".

Вона переконана, що ЄС повинен ввести більш жорсткі санкції проти "тіньового флоту" РФ і надавати Україні більше фінансової та військової допомоги.

Лише депутати від правих сил Європарламенту продовжували звинувачувати керівництво ЄС у русофобії.

Болгарський депутат від праворадикальної групи "Європа суверенних націй" Петро Волгін заявив, що "поки лідери США та Росії намагаються припинити війну, Євросоюз робить все можливе, щоб ця війна не припинилася".

Виступ Волгіна викликав обурені вигуки в залі.

А німецький депутат від групи "зелених" Даміан Безелагер (Damian Boeselager) пояснив колегам, що означає слово "холодомор".

"Його прямий переклад - смерть від холоду. Це військовий злочин, про який ви мали б дізнаватися з підручників історії, а не в Європі 2026 року", - сказав він, підкресливши, що це "реальність, викликана путінськими бомбами", від якої сьогодні страждають українці.

"Колеги, зупинимо цей холодомор", - наголосив Безелагер.