Россия использует танкеры для разведывательной диверсионной деятельности, - Зеленский

Россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну против Украины, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Президент отметил, что украинская разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого "теневого флота" для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе.

"Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее. Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить", - подчеркнул он.

Также обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь.

Кроме того, Иващенко доложил Зеленскому об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.

"Поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования", - добавил президент.