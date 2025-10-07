ua en ru
Россия использует танкеры для разведывательной диверсионной деятельности, - Зеленский

Вторник 07 октября 2025 19:10
UA EN RU
Россия использует танкеры для разведывательной диверсионной деятельности, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко(t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну против Украины, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Президент отметил, что украинская разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования Россией судов так называемого "теневого флота" для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе.

"Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее. Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить", - подчеркнул он.

Также обсудили конкретные задачи по санкциям против России, в частности, какие схемы обхода санкций требуют перекрытия в первую очередь.

Кроме того, Иващенко доложил Зеленскому об изменениях в дезинформационной тактике России в ближайшее время.

"Поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования", - добавил президент.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

