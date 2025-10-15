ua en ru
Шпионаж и "теневой флот": Россия наращивает провокации в Европе

Европа, Среда 15 октября 2025 04:13
Иллюстративное фото: танкер, перевозящий нефть (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram.

В Польше двум гражданам России предъявили обвинение в шпионаже в пользу ФСБ. По данным следствия, в 2022 году они собирали и передавали российской разведке информацию о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и институтах, которые им помогают.

Параллельно западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" в качестве платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Начиная с сентября дроны появляются над аэропортами Дании, Норвегии, Германии, Бельгии и других государств.

Европарламент уже указал на причастность России к этим инцидентам.

"Цель таких действий - многоуровневая дестабилизация: разведка и диверсии под "правдоподобным отрицанием", тестирование систем ПВО и гражданской авиационной безопасности, давление на союзников Украины и расшатывание доверия к институтам. Ритуальная "перекраска" судов, отключенные транспондеры, изменение маршрутов и использование криптовалют - элементы одной гибридной схемы", - говорится в информации ЦПД.

Опасность от "теневого флота" РФ

Ранее Центр сообщал, что так называемый "теневой флот" РФ не только обходит санкции, но и представляет экологическую угрозу и угрозу безопасности.

"Кроме зафиксированных нефтяных пятен у берегов Европы, нынешние сигналы о беспилотной разведке с борта таких танкеров подтверждают, что эти суда являются инструментом более широкой гибридной операции, которая сочетает шпионаж, саботаж и информационное давление", - перекованы аналитики ЦПД.

Что такое "теневой флот" России

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg сообщало, что ЕС готовит санкции из-за фальшивых флагов. Агентство ознакомилось с документами, которые предусматривают санкции против трех компаний. Они предоставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, которые уже находятся под санкциями.

Издание The New York Times писало, что каждый шестой танкер в мире сейчас принадлежит к российскому "теневому флоту". В целом его количество составляет около 17% от количества действующих танкеров во всем мире.

При этом в начале 2025 года, по оценкам аналитиков, российский "теневой флот" насчитывал 940 судов. Это было на 45% больше, чем в начале 2024 года. Средний возраст судов "теневого флота" превышает 20 лет - тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.

