Шпионаж и "теневой флот": Россия наращивает провокации в Европе

Западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" как платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram .

В Польше двум гражданам России предъявили обвинение в шпионаже в пользу ФСБ. По данным следствия, в 2022 году они собирали и передавали российской разведке информацию о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и институтах, которые им помогают.

Параллельно западные спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" в качестве платформы для запуска беспилотников в воздушное пространство стран ЕС и НАТО.

Начиная с сентября дроны появляются над аэропортами Дании, Норвегии, Германии, Бельгии и других государств.

Европарламент уже указал на причастность России к этим инцидентам.

"Цель таких действий - многоуровневая дестабилизация: разведка и диверсии под "правдоподобным отрицанием", тестирование систем ПВО и гражданской авиационной безопасности, давление на союзников Украины и расшатывание доверия к институтам. Ритуальная "перекраска" судов, отключенные транспондеры, изменение маршрутов и использование криптовалют - элементы одной гибридной схемы", - говорится в информации ЦПД.

Опасность от "теневого флота" РФ

Ранее Центр сообщал, что так называемый "теневой флот" РФ не только обходит санкции, но и представляет экологическую угрозу и угрозу безопасности.

"Кроме зафиксированных нефтяных пятен у берегов Европы, нынешние сигналы о беспилотной разведке с борта таких танкеров подтверждают, что эти суда являются инструментом более широкой гибридной операции, которая сочетает шпионаж, саботаж и информационное давление", - перекованы аналитики ЦПД.