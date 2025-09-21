Россия набрала в "теневой флот" каждый шестой танкер в мире, - NYT
Каждый шестой танкер в мире сейчас принадлежит к российскому "теневому флоту". В целом его количество составляет примерно 17% от количества действующих танкеров во всем мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В частности издание ссылается на данные исследовательской компании S&P Global Market Intelligence. По этим данным, российский "теневой флот" сейчас составляет 17% танкерного флота, который находится в эксплуатации.
При этом в начале 2025 года, по оценкам аналитиков, российский "теневой флот" насчитывал 940 судов. Это было на 45% больше, чем в начале 2024 года. Средний возраст судов "теневого флота" превышает 20 лет - тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.
С того момента Европейский союз добавил более 500 танкеров "теневого флота" в свои "черные списки" санкций: портам запрещено их принимать, страхователям - предоставлять услуги страхования. Но Россия продолжает покупать новые суда, чтобы заменить "выбитые" танкеры.
"В Америке есть это ужасное выражение: "Бей крота". Обход санкций немного похож на это", - прокомментировал ситуацию спецпредставитель ЕС по вопросу выполнения санкций Дэвид О'Салливан.
Главное управление разведки Минобороны Украины указывало, что сейчас российский теневой флот насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн. Преимущественно это дешевые и устаревшие танкеры, которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.
Европа пытается бороться с российскими судами-нарушителями. Напомним, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет антироссийских санкций. Среди прочего, там предусматриваются дополнительные санкции против российского "теневого флота".
18 сентября Австралия решила снизить предельную цену на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель и ввела санкции против еще 95 судов "теневого флота" РФ.