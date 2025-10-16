ua en ru
ГУР разоблачило более сотни судов, вывозящих российскую нефть и ворованное украинское зерно

Украина, Четверг 16 октября 2025 10:17
ГУР разоблачило более сотни судов, вывозящих российскую нефть и ворованное украинское зерно Фото: ГУР раскрывает масштабную схему Кремля (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ГУР МО Украины обнародовало информацию о более сотне судов и капитанов, причастных к перевозке подсанкционной российской и иранской нефти, а также похищенного украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions
опубликовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, причастных к незаконным перевозкам российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Как отметили в ГУР, экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, газа, зерна, угля, серы и удобрений - это одна из ключевых составляющих российской экономики, которая обеспечивает миллиардные поступления в бюджет страны-агрессора и финансирует ее войну против Украины.

Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов - это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с временно оккупированных территорий, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном организованный кремлем теневой флотилией.

На фоне блокирования легальной коммерческой активности подсанкционных судов Россия продолжает наращивать свой "теневой" танкерный парк, привлекая подставные компании и суда-призраки для сохранения своих экспортных потоков.

Основными фигурантами новой публикации стали:

  • новые теневые танкеры, привлеченные РФ с 2025 года для обхода санкционного контроля;
  • суда, принадлежащие судоходной империи иранского нефтяного магната и основного поставщика оружия в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхани - сына бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани, которые обеспечивают транспортировку подсанкционной нефти;
  • нефтяные танкеры из орбиты астраханского бизнесмена Джамалдина Пашаева, связанные с логистикой транспортного коридора "Север-Юг", предназначенного для торговли с Ираном. Кроме этого, Пашаев и его компании задействованы в схемах передачи летальной помощи российской компании "СЭЗ "Алабуга" при поддержке Ирана;
  • морские суда, привлеченные к перевозке похищенного украинского зерна, которое Россия выдает за собственную продукцию на международном рынке;
  • российские и иностранные суда, осуществляющие незаконные заходы в закрытые Украиной порты на временно оккупированных территориях.

В то же время в ГУР отметили, что раздел "Морские суда" сейчас содержит информацию о более 1 200 судов, из которых более половины входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также данные о почти 300 капитанах, которые непосредственно участвуют в нарушении международного санкционного режима.

Портал War&Sanctions

Напомним, Главное управление разведки запустило платформу War&Sanctions 1 июня 2024 года. За год работы портал вырос с двух до девяти разделов, отдельные из которых уже имеют по несколько различных наборов данных.

На сегодня портал - это десятки тысяч субъектов и объектов, которые формируют, питают, обеспечивают, олицетворяют и поддерживают войну РФ против Украины.

Заметим, что на днях ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями.

А до этого в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions была обнародована информация о более 260 единицах иностранного высокотехнологичного оборудования - в частности, станков и обрабатывающих центров с числовым программным управлением (ЧПУ), которые используются на "Уралвагонзаводе".

